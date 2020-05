Civita Castellana, prosegue incessante l’attività dell’Assessorato ai Servizi Sociali comunali

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Dalla consegna e distribuzione dei pacchi alimentari, fino a quella dei bonus alimentari e dei contributi per rimborso di affitti, prosegue incessante l’attività dell’Assessorato ai Servizi Sociali comunali, attraverso l’impegno profuso dai propri dipendenti che hanno svolto una importantissima mole di lavoro progettuale e logistica in questo delicato periodo dell’emergenza Covid- 19.

Tra le attività di progettazione messe in atto dall’Amministrazione Comunale, spiccano sicuramente i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per le annualità 2019 /2020.

Con riferimento al rimborso dei canoni di locazione nell’annualità 2019 ,sono pervenute 88 domande .

Per l’annualità 2020, le domande acquisite al protocollo generale dell’Ente , sono invece risultate circa 303 e attualmente sono in fase di istruttoria .

E’ opportuno anche rammentare che in data odierna si chiuderà il bando regionale dei buoni spesa e farmaceutici Covid-19 ,che al momento ha fatto registrare la trasmissione al Comune di Civita Castellana , di circa 280 domande da parte di cittadini residenti.

“Grazie anche alla Regione Lazio – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Carlo Angeletti – stiamo cercando di attuare ulteriori sostegni e ammortizzatori sociali a supporto delle famiglie che hanno subito penalizzazioni e difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19.