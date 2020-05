Terni. Proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di polizia incluse le licenze di porto d’armi

NewTuscia – TERNI – Per effetto della proroga, ex art. 103 comma 2. del D.L. n.18/2020, non possono rivestire carattere di urgenza le domande di rinnovo dei titoli di polizia giunti a scadenza nel periodo tra il 15 gennaio u.s. e il 31 luglio p.v., atteso che essi conservano la loro validità fino al 29 ottobre p.v.

QUESTURA DI TERNI

Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione