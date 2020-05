Narni, sabato Comune e Croce Rossa raccolgono prodotti alimentari da distribuire a fasce deboli

NewTuscia – NARNI – Una raccolta di generi alimentari da destinare alle fasce più deboli della popolazione sarà organizzata sabato prossimo dal Comune Comune di Narni. Lo rendono noto gli assessori comunali alle politiche sociali, Silvia Tiberti, e all’ambiente, Alfonso Morelli. L’iniziativa rientra nelle attività di sostegno previste in questa fase di emergenza Covid durante la quale l’amministrazione ha lanciato il progetto “Dispense solidali” che si integra con la piattaforma “Regusto” già attiva da alcuni anni.

Mediante il meccanismo della “Spesa sospesa” i cittadini possono donare presso operatori economici del territorio, quali i supermercati, i produttori locali e i piccoli esercenti, acquistando dei prodotti e lasciandoli nel punto vendita. A coordinare l’iniziativa saranno i volontari della Croce Rossa che dalle 9.00 alle 20.00 raccoglieranno i prodotti donati dalle persone difronte al supermercato di Piazza Comencini a Narni scalo. Oltre che sul posto si potrà fare anche un’offerta utilizzando altri canali.

Il contributo dei cittadini, su base puramente volontaria, spiega il Comune, può avvenire in due modi: mediante donazione in forma libera da effettuare sul conto corrente postale n. 10253052 e sul conto corrente di tesoreria n. IT 43 B 03069 72710 100000046021 intestati al Comune di Narni, con la seguente causale “Emergenza alimentare Progetto Dispense Solidali”, oppure con donazione in sede di dichiarazione dei redditi contrassegnando il 5 x mille al proprio comune.

“Il progetto ha la doppia finalità di perseguire una politica di lotta alla povertà garantendo un approvvigionamento di qualità a nuclei con vulnerabilità socio-economica e di applicare i principi di economia circolare e di sostenibilità ambientale”, commentano gli assessori Tiberti e Morelli.