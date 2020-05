La storia dei Pugnaloni di Acquapendente: il Gruppo Via del Fiore

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – I bianco-blu-giallo del Gruppo Via del Fiore (anno di nascita 1993), hanno trionfato alla Festa dei Pugnaloni nel 2008 e lo scorso anno.

Al primo successo il bozzettista principe Paolo Marziali lancia il messaggio “L’aspetto delle cose varia in funzione dei punti di vista da cui si guarda, si osserva. Dall’interno di questa cornice che le fa da contorno, riconosci la nostra piazza, da sempre luogo eterno ed immutabile del paese. La fissi un attimo e non vi trovi niente di diverso… Se la guardi però dal di fuori, non puoi non notare come la mano di una presenza rinfrancatrice le doni quella luce e quel senso di serenità altrimenti assente…È un po’ come accade nella nostra vita, vincolati ai nostri punti di vista rimaniamo sempre uguali a noi stessi e il nostro cammino diventa piatto e monotono. Se invece noi sapessimo comprendere e scorgere la presenza di Maria in tutto ciò che facciamo, negli ambiti in cui ci relazioniamo nei luoghi abituali della nostra vita, di certo ci apparirebbe più leggero e luminoso, non meno di questi fiori che qui avvolgono la Nostra piazza”.

Lo scorso anno “Nel grembo di una antica chiesa tra mura ed immagini sbiadite dal tempo un’ancestrale chiamata mi condusse al cospetto di una imponente vetrata, dove la Vergine Maria offriva doni all’unanimità. Fu così che la mia attenzione si posò sull’offerta che teneva fra le mani. Alla vista di tale meraviglia, tutto mi apparve vero. Abbandonai il mio animo ad un sospiro nuovo. Fui accarezzato dagli stessi doni che ad Acquapendente divennero bandiera contro il Tiranno. E sul colle, la torre, testimone attenta, ne va fiera, ammirando il Miracolo ad ogni primavera a ricordar la Signora del cielo ove si posò tra i rami del ciliegio a rifiorir la pace in ogni cuore”.

Numerosi i piazzamenti sempre con l’unico stesso bozzettista: un secondo posto (2013), due terzi posti (2012-2014), cinque i quarti posti (1993-2000-2002-2007-2010), quattro i quinti posti (2001-2006-2009-2015), due i sesti posti (1996-2011).

Negli anni da non classificati (1994-1995-1997-1998-1999-2003-2004-2005-2016-2018) crescono di qualità a fianco del bozzettista principe come disegnatore il fratello Leonardo e come capigruppo addetti alla logistica Francesco Campana, Alfredo Dionisi, Riccardo Crisanti, Ettore Burchielli.