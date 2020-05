Inaugurata l’area camper al Carmine

NewTuscia – VITERBO – 24 posti muniti di presa di corrente acqua e scarico per le acque nere sono pronti ad accogliere i camper nell’area a loro riservata al largo Lago di Monterosi.

Il progetto era stato avviato dall’amministrazione Gabbianelli e si è concluso questa mattina con l’inaugurazione alla presenza del sindaco Arena e dell’assessore Laura Allegrini in primis, di Enrico Maria Contardo, vicesindaco, e del presidente dell’associazione camperisti viterbesi, Fortunato Casile.

Collocata in una zona vicina a due punti che danno l’accesso al quartiere medievale, Porta Faul e quella del Carmine, l’area è caratterizzata da 22 posti forniti di tutti i servizi, mentre i restanti 2 sono solo di sosta, e si profila come un nuovo input per il turismo sostenibile.