Canepina, una processione alternativa e “social” per celebrare Santa Corona

Giovedì 14 maggio i festeggiamenti patronali adattati alle norme anti Covid-19 e trasmessi in streaming

NewTuscia – CANEPINA – Canepina festeggia la sua patrona Santa Corona con alcune iniziative le cui modalità di svolgimento, in questo 2020, sono ovviamente adattate alla situazione dovuta all’emergenza Covid-19.

Il Comune, il Comitato Festeggiamenti Santa Corona 2019-2020 e la Parrocchia, pur consapevoli dell’impossibilità di organizzare manifestazioni pubbliche che prevedano la presenza fisica dei cittadini, si sono mossi congiuntamente per celebrare la santa nel miglior modo possibile, facendola sentire sempre vicina alla popolazione canepinese.

Giovedì 14 maggio, giorno della ricorrenza, alle ore 17.00 si terrà una Santa Messa presso la chiesa di Santa Corona che, seppur inaccessibile al pubblico, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social di Comune, Comitato e Parrocchia. Analogamente, alle ore 18.30, sugli stessi andrà in streaming il messaggio ufficiale del Comitato Festeggiamenti.

In serata, alle ore 21 sempre con diretta sui social, si terrà la processione con trasporto per le vie del paese della Mini Macchina di Santa Corona: quest’anno, però, anziché essere portato a spalla dai ragazzi del paese come da tradizione, il baldacchino con l’immagine della patrona sarà installato su un pickup che percorrerà la maggioranza delle vie, per consentire al più alto numero possibile di canepinesi di assistere al passaggio.

Su finestre e balconi sarà possibile apporre luci, lumini e addobbi in onore di Santa Corona. In occasione del trasporto, la cittadinanza sarà tenuta al rispetto di tutte le prescrizioni governative emanate per il contenimento del Covid-19, pertanto non sarà permesso scendere in strada né accompagnare in alcun modo la Mini Macchina durante il percorso, che inizierà e si concluderà presso la chiesa di San Michele Arcangelo.