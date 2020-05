Viterbo, arrestata coppia di spacciatori

NewTuscia – VITERBO – I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, ieri durante un servizio di prevenzione, hanno fermato un’auto con a bordo una coppia sospetta, ed hanno deciso di sottoporre l’auto a perquisizione.

Durante la perquisizione, ben occultati, i carabinieri hanno trovato tre ovuli di eroina per 15 grammi, oltre al materiale per dividere la droga e confezionarla in dosi.

Immediatamente i due sono stati dichiarati in arresto dai carabinieri e condotti presso le camere di sicurezza della compagnia di Viterbo.