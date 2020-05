La storia dei Pugnaloni di Acquapendente: il Gruppo Via del Carmine

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – I gialloverdi di Via del Carmine (anno di nascita 1986) hanno trionfato nel 2006 alla Festa dei Pugnaloni, con il bozzetto del compianto artista Giulio Bartolomei con messaggio: “Hanno trovato acqua su Marte! In questo sfruttato e squilibrato mondo molte terre e persone muoiono di sete. Ormai il petrolio non è più un problema: il vero problema è la mancanza d’acqua! Scienziati spiritosi han dichiarato, dopo aver dissipato miliardi su miliardi, che su Marte tracce d’acqua hanno trovato! E comuni persone, spiritose anch’esse, hanno così ridendo argomentato che l’acqua potremmo portarla giù e così dissetar l’umanità che ha sete e toglier dalla terra le sue crepe perché rinasca il verde”.

Sempre con bozzetto di Bartolomei arriva un secondo posto nel 2004.

Tre volte salgono sull’ultimo gradino del podio: 1995 (bozzetto Silvia Bartolomei), 2001-2003 (bozzetto Giulio Bartolomei).

Due i quarti posti: 1998-1999 con bozzetti di Giulio Bartolomei.

Due i quinti posti: 2002 (bozzetto di Giulio Bartolomei), 2014 (bozzetto di Silvia Marignoli).

Due i sesti posti: 1997 (bozzetto Silvia e Giulio Bartolomei), 2010 (bozzetto di Roberto Sugaroni).

Questi gli anni da non classificati: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 2000 (bozzetto Giulio Bartolomei-capogruppo Giuliano Cencini), 2005 (bozzetto Giulio Bartolomei-capogruppo Giuliano Cencini), 2007 (bozzetto Giulio Bartolomei-capogruppo Giuliano Cencini), 2008 (bozzettista Giulio Bartolomei-capogruppo Francesco Zamperini), 2009 (bozzettista Giulio Bartolomei-capogruppo Francesco Zamperini), 2011 (bozzetto Roberto Sugaroni-capogruppo Francesco Zamperini), 2012 (bozzetto Stefano Paioletti-capogruppo Celeste Cirilli), 2013 (bozzettista Silvia Marignoli-capogruppo Giulia Pieri), 2014 (bozzetto Silvia Marignoli-capogruppo Giulia Pieri), 2015 (bozzetto Paolo Peverini-capogruppo Giulia Pieri), 2016 (bozzetto Paolo Peverini-capogruppo Giulia Fumasoli), 2017 (bozzetto Rachele Venturelli – capogruppo Gloria Fumasoli), 2018 (bozzetto Malgosia Levittoux-capogruppo Gloria Fumasoli e R. Crisanti), ed infine, lo scorso anno bozzetto Gianmarco Tomassetti capogruppo Gloria Fumasoli.