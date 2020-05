Info viabilità, prorogata chiusura tratto SP 31 di Giove fino a venerdì

NewTuscia – TERNI – E’ stata prorogata da oggi fino a venerdì la chiusura del tratto della SP 31 di Giove dal Km 5+650 al Km 5+500. Lo stabilisce un’ordinanza della Provincia di Terni che ha disposto il prolungamento della durata del cantiere su richiesta della ditta esecutrice dei lavori per completare le opere di messa in sicurezza del ponte. Sempre l’ordinanza prevede che il traffico veicolare sia deviato sul percorso alternativo, in direzione da Giove–Amelia e viceversa, dalla SP 31 di Giove bivio con la SP 85 Porchiano del Monte per proseguire fino al bivio con la SR 205 in direzione Amelia e viceversa.

Info viabilità, da oggi a venerdì senso unico su SP 113 Tiberina per lavori

Un senso unico alternato, regolato da semaforo o da movieri, è stato istituito dalla Provincia di Terni sulla SP 113 Tiberina. Il provvedimento è scattato oggi alle 7 e durerà fino alle 18. Stesso orario di chiusura anche per domani e venerdì quando è prevista la riapertura. L’ordinanza riguarda il tratto dal Km 23+200 al Km 23+500 per i lavori di sistemazione della scarpata a bordo strada. Il senso unico è finalizzato ad evitare situazioni di pericolo al transito e assicurare la pubblica incolumità.