Noi per Vetralla, bilancio comunale: “Ennesima occasione mancata. Coppari affonda l’economia vetrallese”

Le circostanze eccezionali che stiamo vivendo richiedono interventi rapidi e decisivi a favore di un’economia locale che rischia il collasso, invece, quello licenziato le scorse settimane è un bilancio che non prevede alcun intervento diretto o indiretto in tal senso. Nessuna agevolazione o sospensione su IMU, TARI o TOSAP e respinte o meglio ancora neanche prese in considerazione, le proposte avanzate dal gruppo consiliare di Noi per Vetralla per una più agile gestione del bilancio comunale che tenesse in considerazione le probabili minori entrate dovute alla crisi economica che la pandemia ha generato.

Malgrado l’ostinata sordità di questa amministrazione il gruppo civico Noi per Vetralla rimane disponibile ad ogni interlocuzione, in pieno senso di responsabilità, per un fattivo sostegno della cittadinanza vetrallese e del suo tessuto produttivo.

Claudio Bartolucci

Lista Noi per Vetralla Zelli-Sincaco