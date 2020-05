Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari: il foggiano Michele La Notte è nuovo vice presidente

NewTuscia – FOGGIA – Michele La Notte ha ricevuto la nomina di Vice Presidente aggiunto del Sindacato “Libera Rappresentanza dei Militari”.

Il Direttivo del Consiglio Nazionale ha ufficializzato, in una nota, la scelta del foggiano che si è distinto rispetto ad una rosa composta da altri giovani tesserati.

Michele, in servizio attivo e Cofondatore dell’Associazione culturale “Giovani Idee”, ha intrapreso la carriera militare nel 1998. Negli anni La Notte ha preso parte ad importanti missioni sia nazionali che internazionali.

Eletto per il secondo mandato nella Rappresentanza Militare, il militare ha deciso di intraprendere la “carriera” da sindacalista, avendo già alle spalle una consolidata esperienza che potrà far valere per le attività future in seno all’associazione sindacale “Libera Rappresentanza dei Militari”.

LRM, primo sindacato dedicato al solo personale militare dell’Esercito Italiano che è stato fondato nel febbraio del 2019 (subito dopo la storica sentenza della Corte Costituzionale che rimuoveva il vincolo normativo), è, oggi, nel suo genere, il più attivo e consolidato su territorio Nazionale. Sono, infatti, già centinaia i comitati di sezione attivi in tutta Italia. Il sindacato “Libera Rappresentanza dei Militari” è stato fondato da Girolamo Foti, dal Dott. Marco Votano e dal Cav. Frattalemi Sandro.