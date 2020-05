Napoli, rubavano auto e le rivendevano nella Tuscia

NewTuscia – VITERBO – La Polizia Stradale ha scovato un traffico di auto rubate, provenienti dalla provincia di Napoli e rivendute in quella di Viterbo. L’indagine è stata coordinata dal pm Chiara Capezzuto, in collaborazione con la Polstrada di Viterbo ed è durata un anno.

Protagonisti della vicenda un uomo di 32 anni di Napoli e uno di 42, proprietario di un concessionario in un paese dell’Alta Tuscia.

Il modus operandi consisteva nella clonazione di auto provenienti da furti e incidenti: il numero di telaio veniva infatti modificato con uno appartenente a veicoli regolarmente circolanti all’estero. Secondo quanto emerso, le auto implicate nella truffa, avrebbero un totale di più di 300mila euro.

Mentre il napoletano è stato arrestato, il viterbese è stato denunciato e la sua attività è stata chiusa, provvisoriamente, per sei mesi, anche se la chiusura potrebbe essere prorogata ulteriormente per concludere le indagini.