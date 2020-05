Isde di Viterbo: I sistemi di potabilizzazione delle acque captate dal lago di Vico si confermano ancora inadeguati ed insufficienti

Necessario l’abbandono immediato della captazione delle acque dal lago…

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Associazione italiana medici per l’ambiente-Isde : “ I sistemi di potabilizzazione delle acque captate dal lago di Vico si confermano ancora inadeguati ed insufficienti.

Necessario l’abbandono immediato della captazione delle acque dal lago e il rifornimento di acqua potabile alle popolazioni di Caprarola e Ronciglione con sistemi alternativi”

L’Associazione italiana medici per l’ambiente – Isde ( International society of doctors for the environment) di Viterbo si vede costretta ancora una volta ad esprimere grande preoccupazione circa l’approvvigionamento di acqua per le popolazioni di Caprarola e Ronciglione .

Come attestato infatti dalla documentazione ricevuta dalla Asl di Viterbo – in relazione anche ai giudizi sulla qualità delle acque, emessi dal Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene, Alimenti, Nutrizione, Acque Pubbliche della Asl di Viterbo per l’anno 2019 – e dalla documentazione pervenuta dall’Istituto Superiore di Sanità, relativa agli anni 2018 e 2019 per l’acquedotto comunale di Caprarola, le popolazioni di questi comuni continuano ad essere prive nel periodo relativo alle analisi, di acqua potabile totalmente sicura per l’uso umano.

Dalla disamina delle documentazioni si rileva infatti il persistere nelle acque captate ed erogate di Fitoplancton e Cianobatteri -in particolare del Planktothrix rubescens – detto comunemente Alga Rossa- e anche del Limnothrix Redekei; nell’ordine compreso da centinaia di milioni a migliaia di cellule per litro.

Si evidenziano inoltre diversi superamenti del valori di parametro per l’Arsenico – elemento cancerogeno certo di classe I secondo la classificazione dell’Agenzia internazionale sul Cancro-Iarc e con azione tossica anche come interferente endocrino -.

La grave situazione di degrado della qualità delle acque del lago di Vico come fornitore di acqua potabile e l’ inadeguatezza dei sistemi di potabilizzazione dei due comuni circumlacuali persiste da oltre un decennio come attestato già nel “Memorandum” redatto nel 2009 dalla Asl di Viterbo (in allegato) e anche dal mantenimento e dalla reiterazione delle ordinanze di non potabilità delle acque per uso umano nei due Comuni (nel comune di Caprarola, risulta in vigore, come da sito della Asl di Viterbo del giorno 11maggio 2020 http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/localita.php?ms=caprarola, l’ordinanza di non potabilità n. 92 del 28 dicembre 2012 e nel comune di Ronciglione risultano in vigore le ordinanze: rete idrica lago di Vico- Ordinanza n.11 del 19 gennaio 2015 e rete idrica Fogliano ordinanza n.135 del 25 luglio 2017 http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/localita.php?ms=ronciglione

L’Associazione italiana medici per l’ambiente – Isde di Viterbo nel mese di febbraio u.s. ha nuovamente segnalato questa situazione alle competenti istituzioni riproponendo gli interventi necessari ed urgenti per avviare il risanamento dell’ecosistema del lago di Vico e tutelare così la salute delle persone, in particolare dei bambini, di seguito elencati: