Gli esperti dell’Unitus nel progetto a cura dell’Accademia dei Lincei della “Loggia  digitale” sulla Loggia di Amore e Psiche a Roma

Docenti e ricercatori dell'UNITUS hanno collaborato all'allestimento del sistema interattivo, la "Loggia digitale", sulla Loggia di Amore e Psiche alla Villa Farnesiana di Roma, sede dell'Accademia dei Lincei, che ha voluto il progetto e che ha reso disponibile on line uno dei più bei tesori artistici della Capitale. L'apposito web digitale su progetto scientifico del Socio linceo Antonio Sgamellotti e del Conservatore della Villa Farnesina Virginia Lapenta è stato sviluppato in collaborazione con Eliana Siotto e Gianpaolo Palma del Visual Computing Lab ISTI‐CNR e consente all'utente di immergersi e navigare liberamente nella loggia – esempio del lavoro di squadra di Raffaello e dei suoi allievi, la cosiddetta "bottega di Raffaello".

Il professor Marzio Zapparoli del Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agro-alimentari e Forestali (DIBAF), docente di Zoologia generale e sistematica, è stato incaricato delle ricerche zoologiche e iconografiche relativamente alle specie animali rappresentate negli affreschi. Oltre a lui ha collaborato al progetto Gloria Gubbiotto, dottoranda in Scienze storiche e dei beni culturali, che ha svolto un tirocinio formativo presso la Villa Farnesina e che ha contribuito alle ricerche storico-artistiche ed iconografiche. I due esperti dell’UNITUS hanno collaborato anche alla redazione dei testi che sono poi confluiti sia nella sezione introduttiva che nella sezione “Esplora-animali” del sistema interattivo. Gli affreschi raffigurano il mito di Amore e Psiche, una meravigliosa favola del mondo classico. La storia si svolge tra Cielo e Terra, tra animali e piante, tra figure mitologiche e sentimenti veri. Il professor Zapparoli se ne era occupato già in passato collaborando con dei restauratori e l’Accademia dei Lincei. I dipinti risalgono all’inizio del Cinquecento, qualche anno dopo la scoperta dell’America.

La Loggia di Amore e Psiche è uno dei posti più incantevoli di Roma. Basta collegarsi al link http://vcg.isti.cnr.it/farnesina/loggia/ e il sistema interattivo permette di osservare a una distanza ravvicinata sia le storie di Amore e Psiche, opera di Raffaello, Giulio Romano e Giovan Francesco Penni, sia il particolarissimo pergolato e le specie animali realizzati da Giovanni da Udine su disegno di Raffaello a Villa Farnesina, la residenza di Agostino Chigi, il famoso e ricchissimo banchiere morto cinque giorni dopo Raffaello e suo munifico committente. Il sistema permette, da una parte, di esaminare gli elementi figurati del ciclo pittorico arricchiti da informazioni di carattere storico e tecnico‐artistico; dall’altra, di distinguere con maggiore facilità le 170 specie presenti nei festoni vegetali e le 50 figure di animali rappresentate nelle vele della volta. Si potrà così godere di tutti quei dettagli pittorici difficilmente osservabili dalla normale distanza di osservazione della volta (8 metri), nonché avere le informazioni botaniche, zoologiche, iconografiche e quelle dei risultati ottenuti da analisi scientifiche non invasive.