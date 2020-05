Giulio Marini nominato responsabile regionale del dipartimento Turismo FI

NewTuscia – VITERBO – Fresco di nomina, Giulio Marini, capogruppo FI al consiglio comunale di Viterbo, svolgerà l’attività di responsabile regionale del dipartimento Turismo del partito nella regione.

“Il contributo che potrà fornire grazie all’esperienza in ambito politico e amministrativo in veste di sindaco”, afferma il senatore e coordinatore di Forza Italia Claudio Fazzone, “sarà un prezioso aiuto per il rilancio di un settore che attualmente sta affrontando una fase delicata. L’obbiettivo di FI è quello di realizzare una coesa struttura territoriale in grado di porsi alla guida della nostra regione”.