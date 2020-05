Forza Italia Vetralla: Aiutiamo la ricrescita economica del nostro paese. “Stop alle tasse occupazione suolo pubblico e tassa rifiuti” La nostra amministrazione deve farsene carico

“Più tavolini all’aperto e niente tassa di occupazione del suolo pubblico per i locali”

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo. Tra i suggerimenti per rilanciare le attività dopo il lockdown Forza Italia Vetralla propone, la sospensione della Tassa rifiuti e il lancio di una campagna di sostegno alle piccole imprese del nostro territorio.

Dare la possibilità di sistemare più tavolini all’aperto e più distanziati e niente Tosap, ovvero la tassa di occupazione del suolo pubblico. Sono due ingredienti della ricetta indicata dal neo nato Commissario di Forza Italia Vetralla per rilanciare i locali dopo i due mesi tremendi di chiusura E che hanno messo a dura prova tanti commercianti e imprese.

La proposta:

In sostanza chiedo al Sindaco Coppari, che ci sia la possibilità per bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie di ampliare il plateatico attraverso la concessione di spazi pubblici all’aperto, senza alcuna applicazione della Tosap, per garantire così un maggiore distanziamento sociale, ma anche un aumento della capacità di vendita dei medesimi esercizi. Non solo, ma anche il congelamento per il 2020 e 2021 della Tari, la Tassa rifiuti.

“L’amministrazione deve farsi carico di un intervento coraggioso”

“Mai come in questo momento l’attenzione delle istituzioni deve essere rivolta soprattutto al tessuto economico e sociale del paese – ha spiegato il Commissario di Forza Italia Vetralla Gennaro Giardino – A oggi le categorie più colpite dalla crisi sanitaria sono state le piccole medie imprese, il commercio e tutti coloro che hanno perso un lavoro.

A tutela di questo importante comparto economico chiedo all’Amministrazione di intervenire in modo concreto e con tutti gli strumenti possibili per sostenere tutte le attività e le famiglie in difficoltà per la ripresa economica del nostro paese.

Commissario Forza Italia Vetralla

Gennaro Giardino