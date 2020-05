Corso serale all’IIS Vincenzo Cardarelli, ancora aperte le iscrizioni

Necessario compilare un modulo e spedire la richiesta alla mail di riferimento. Il modulo per l’iscrizione si può trovare sul sito della scuola nella modulistica studenti-genitori. Intanto al serale le lezioni vanno avanti.

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. Corso La scuola non si ferma e il corso serale di Amministrazione, Finanza e Marketing fa la sua parte. Nonostante l’emergenza e la sospensione delle attività in presenza, martedì 5 maggio alle ore 17 ha preso il via il corso propedeutico di economia aziendale sulla piattaforma GSuite for Edu di Google.

Il corso, che era stato già avviato prima della chiusura delle scuole dalla professoressa Silvia Pugliesi, consisterà in 5 incontri online di due ore ciascuno riservati a tutti coloro che si sono iscritti, o che vorranno iscriversi, per il prossimo anno scolastico al corso serale di Amministrazione, Finanza e Marketing presso l’istituto “V. Cardarelli” di Tarquinia.

A questo proposito si fa presente che sono ancora aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21, gli interessati potranno compilare il modulo d’iscrizione che si trova sul sito dell’istituto e inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: didattica@isistarquinia.it. (IL modulo si trova sul sito della scuola IIS Vincenzo Cardarelli – sezione modulistica genitori – studenti).

Con il corso serale AFM, attualmente in modalità online grazie alla piattaforma Gsuite for edu, la scuola non si ferma e l’istituto Cardarelli di Tarquinia continua ad offrire a tanti adulti la possibilità di completare il loro percorso di studi e conseguire un diploma, statale e gratuito, per avere maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro o per ottenere avanzamenti di carriera.

Un corso d’istruzione per gli adulti che rappresenta una grande risorsa per il nostro territorio e da cui escono, ogni anno, con successo e merito, tanti neo diplomati.