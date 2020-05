Coronavirus. Altri 13 milioni di euro per il sostegno all’affitto, Panunzi (Pd): “Una nuova importante misura a favore delle famiglie in difficoltà economica”

NewTuscia – ROMA – “Una nuova importante misura a favore delle famiglie in difficoltà economica”. Questo il commento del consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, allo stanziamento ulteriore di 13 milioni di euro deliberato dalla Giunta regionale per il sostegno alla locazione.

Le risorse sono state recuperate dal fondo per la morosità incolpevole e permetteranno di soddisfare le migliaia di richieste pervenute finora. “Sale a 56 milioni di euro l’investimento complessivo per aiutare chi ha problemi con il pagamento dell’affitto – prosegue il vice presidente della X commissione -. Questo aumento dei fondi è la dimostrazione dell’impegno della Regione Lazio nel dare risposte concrete alle criticità di questo particolare momento di emergenza. Un ringraziamento per il risultato raggiunto va al presidente Nicola Zingaretti e all’assessore Massimiliano Valeriani”.