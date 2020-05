Roma, Palozzi (Cambiamo): “Per Raggi è sempre colpa degli altri”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Parchi di Roma nel degrado e nella incuria ma, ovviamente, per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, è sempre colpa degli altri. Purtroppo, il remake è sempre lo stesso: quando nella capitale d’Italia qualcosa non va, la prima cittadina fa la vaga e sposta l’attenzione mediatica dal vero nocciolo della questione: la costante inadeguatezza amministrativa dei grillini in Campidoglio che invece dovrebbero fare mea culpa e mettere in atto vere e concrete politiche di manutenzione degli spazi verdi dell città, in molti casi dimenticati o abbandonati al proprio destino. Anziché futili rassicurazioni, dalla Raggi sono necessari fatti tangibili”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo, Adriano Palozzi.