Rinviati all’autunno gli eventi 2020 dell’Associazione Factotum

Est Film Festival, Civita Cinema e gli altri eventi slittano all’autunno

NewTuscia- BAGNOREGIO – L’Associazione Culturale Factotum comunica ufficialmente il rinvio all’autunno della stagione di eventi 2020: la situazione, se pur in via di evoluzione, non permette nell’immediato né l’organizzazione né tantomeno la pianificazione di eventi che prevedano grandi assembramenti. Gli eventi organizzati da 15 anni da Factotum sono sempre stati rivolti ad un pubblico vasto e l’Associazione è al lavoro, insieme alle istituzioni ed ai suoi partner, per trovare la soluzione ottimale tra uno spostamento di date ed una modifica strutturale di alcune manifestazioni.

L’intenzione è quella di garantire continuità agli eventi storici, nel rispetto delle disposizioni di legge che, fino ad ora, si possono soltanto ipotizzare, con l’augurio che l’emergenza sanitaria continui a diminuire.

In attesa di poter ufficializzare le nuove date della stagione 2020, l’Associazione Factotum consiglia di seguire i siti ufficiali e le pagine social delle sue manifestazioni:

14° Est Film Festival, Montefiascone (VT): www.estfilmfestival.it

4° Civita Cinema, Bagnoregio e Civita (VT): www.civitacinema.it

4° Cinema & Terme, Viterbo: www.cinemaeterme.it

L’appuntamento con la variegata stagione che da anni anima l’estate della Tuscia viterbese è dunque rinviato all’autunno, con l’intenzione di preparare la strada ad un 2021 in cui tornare ad ampliare la programmazione, creando un cartellone in grado di unire culturalmente e turisticamente i centri più prestigiosi di questo territorio.

Per informazioni: www.associazionefactotum.it