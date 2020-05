Perugia: lavori Enel, interventi di potenziamento impianti a Montebello e Ponte San Giovanni

NewTuscia – PERUGIA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che mercoledì 13 maggio effettuerà due interventi, circoscritti e rapidi, per la manutenzione e il potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Perugia, con particolare riferimento alle aree di Montebello e Ponte San Giovanni.

Si tratta di situazioni che riguardano gli impianti di bassa tensione, quindi in aree delimitate, per il rinnovo di alcune apparecchiature, quali isolatori su linea o interruttori in cabina, che necessitano di essere sostituite perché risultano danneggiate o da manutenere. Nel dettaglio, in zona Montebello i tecnici di E-Distribuzione completeranno i lavori di automatizzazione della cabina denominata “Colonnetta” attraverso il rinnovo tecnologico della componentistica, mentre a Ponte San Giovanni area industriale via Tramontani / strada dei Loggi, sarà rinnovato un tratto di cavo elettrico. In tutte le circostanze sarà effettuata anche una verifica dell’assetto di rete e della sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

Le ragioni appena illustrate rendono gli interventi non rinviabili (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari). Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze nel modo seguente:

Perugia zona Montebello, mercoledì 13 maggio, a partire dalle 8:30 con conclusione nella mattinata, pochi civici di strada Marscianese, strada Tuderte, strada di Montecorneo.

mercoledì 13 maggio, a partire dalle 8:30 con conclusione nella mattinata, pochi civici di strada Marscianese, strada Tuderte, strada di Montecorneo. Perugia zona Ponte San Giovanni, mercoledì 13 maggio, a partire dalle 13:30 con conclusione entro le 15:30, pochi civici di strada dei Loggi e via Tramontani.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. L’Azienda ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.