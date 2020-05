Libri. Arriva a Vetralla il il tour virtuale di presentazioni di Marzia Sicignano

Marzia Sicignano, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro “Ovunque sia, saremo insieme”, annuncia il primo tour virtuale di presentazioni

dal 12 maggio, con tappe nelle librerie di tutta Italia

NewTuscia – VETRALLA – Marzia Sicignano torna a raccontarsi e a raccontare le emozioni che più sente vive e vere dentro di lei con un nuovo libro: Ovunque sia, saremo insieme, in uscita per Mondadori il 12 maggio. Il tema attorno a cui si svolge la storia è quello dell’amicizia, mai come in questo momento così essenziale e, allo stesso tempo, messa a dura prova dalla distanza che siamo stati chiamati a sostenere, per il bene di ognuno di noi e delle persone che più amiamo.

Marzia, che tiene tantissimo al contatto con i suoi fan e al loro sostegno, non rinuncia nemmeno in questo momento a incontrarli e, per l’uscita di Ovunque sia, saremo insieme, inaugura un tour virtuale di presentazioni che coinvolgerà i canali social delle librerie di tutta Italia.

Ovunque sia, saremo insieme verrà presentato a partire dal 12 maggio in via esclusiva, attraverso chat private e a iscrizione, sulle pagine FB di alcune librerie selezionate. Chi si iscriverà avrà anche la possibilità di acquistare il libro direttamente dalla libreria che organizza l’evento, ricevendolo insieme a una cartolina creata ad hoc e autografata da Marzia.

Bisogna solo iscriversi! Di seguito l’elenco degli appuntamenti.

Buona visione e buona lettura a tutti!!!

Tutti gli incontri avranno inizio alle 17.30

12 maggio Mondadori Bookstore Salerno, Corso Vittorio Emanuele 56

https://it-it.facebook.com/mondadoribookstoresalerno/

@mondadoribookstoresalerno

13 maggio Mondadori Bookstore Roma, Via Tuscolana, 771/771a

https://it-it.facebook.com/mondadorituscolanaroma/

@mondadorituscolanaroma

14 maggio Mondadori Bookstore Velletri, via Pia 9

https://it-it.facebook.com/mondadori.velletri/

@mondadori.velletri

15 maggio Ubik di Frosinone, via Aldo Moro 150a

https://www.facebook.com/ubikfrosinone/?rf=164365753579044

@ubikfrosinone

16 maggio Ubik di Mirabella Eclano, via san Michele (centro commerciale Il Carro)

https://it-it.facebook.com/libreriaubik.mirabella/

@libreriaubik.mirabella

17 maggio LaFeltrinelli Point di Pomigliano D’Arco (NA), via Roma 281

https://it-it.facebook.com/ladistilleria.pomiglianodarco/

@ladistilleria.pomiglianodarco

18 maggio Ubik di Catanzaro, via del Progresso 2

https://it-it.facebook.com/libreriaubik.catanzaro/

@libreriaubik.catanzaro

19 maggio Nuova Ave di Reggio Calabria, corso Giuseppe Garibaldi 206

https://www.facebook.com/libreriave/

@libreriave

20 maggio Mondadori Bookstore Andria, Corso Cavour 132

https://it-it.facebook.com/libreria.andria/

@libreria.andria

23 maggio Mondadori Bookstore Taranto, via Giuseppe de Cesare 37

https://it-it.facebook.com/mondadoritaranto/

@mondadoritaranto

25 maggio Mondadori Bookstore Palermo, via Filippo Pecoraino (Centro commerciale Forum Palermo)

https://it-it.facebook.com/FlaccovioMondadoriPalermo/

@FlaccovioMondadoriPalermo

26 maggio Cavallotto Ubik di Catania, corso Sicilia 91

https://it-it.facebook.com/cavallotto/

@cavallotto

27 maggio Ubik di Erice, via Manzoni 15

https://it-it.facebook.com/libreriagalli.salve/

@libreriagalli.salve

28 maggio Mondadori Megastore Duomo Milano, piazza del Duomo 1

https://it-it.facebook.com/mondadori.milano.duomo/

@mondadori.milano.duomo

29 maggio Mondadori Bookstore Lazzarelli di Novara, via Fratelli Rosselli 45

https://it-it.facebook.com/lazzarelli.libreria/

@lazzarelli.libreria

30 maggio Mondadori Bookstore Gallarate, Piazza Libertà

https://www.facebook.com/biblosmondadorigallarate

@biblosmondadorigallarate

31 maggio Mondadori Megastore Torino, via Monte di Pietà 2

https://it-it.facebook.com/libreriamondadori.torino/

@libreriamondadori.torino

1 giugno Ubik di Como, piazza San Fedele 32

https://it-it.facebook.com/libreria.ubikcomo/

@libreria.ubikcomo

2 giugno Mondadori Megastore Bologna, via Massimo D’Azeglio 34a

https://it-it.facebook.com/mondadori.megastore.bologna/

@mondadori.megastore.bologna

3 giugno IBS/Libraccio di Firenze, via de’ Cerretani 16r

https://www.facebook.com/libracciofirenze/

@libracciofirenze

4 giugno Ubik di Nocera inferiore, corso Vittorio Emanuele II 75

https://it-it.facebook.com/ubiknocera/

@ubiknocera

5 giugno Ubik di Treviso, corso del Popolo 40

https://it-it.facebook.com/UbikTreviso/

@UbikTreviso