Il mosaico floreale sui Pugnaloni di Agnese (4 anni)

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La Pro Loco aquesiana del Presidente Fabio Vitali ha presentato ufficialmente il primo mosaico floreale che prenderà parte all’evento “Pugnaloni di Casa”.

A realizzarlo la piccola Agnese di 4 anni con la preziosissima collaborazione della madre Minnie Liao.

“Un infinito grazie”, sottolinea il Presidente, “per il lavoro svolto dalla famiglia Liao. Visto che ci hanno inviato due elaborati la commissione ha scelto questo per la partecipazione (fotografia) utilizzando l’altro come sorta di dono virtuale per la Festa della Mamma. La Commissione stà esaminando tutti gli elaborati pervenutoci entro Sabato.. Dopodiché verranno tutte pubblicate sui nostri social (Facebook e Instagram) in forma anonima. Le opere che riceveranno più reactions su entrambi i canali, verranno elette migliori (ed annunciati gli autori) la domenica dei Pugnaloni, ovvero il 17 maggio 2020.