Appello al sindaco di Viterbo Giovanni Arena per rifare la Tribuna Pratogiardino e intitolarla a Stefano Camilli

NewTuscia – VITERBO – All’attenzione del Sindaco di Viterbo Giovanni Arena. Appello pubblico per rifare la tribuna Pratogiardino e intitolarla alla memoria di Stefano Camilli, storico tifoso gialloblù.

“Signor Sindaco di Viterbo Giovanni Arena, la scrivente redazione di www.newtuscia.it, addolorata come tutti i tifosi della Viterbese e la comunità di Viterbo tutta per la tragica scomparsa di Stefano Camilli, storico tifoso gialloblù, chiede a lei, in qualità di rappresentante istituzionale della città, di farsi portavoce, a nome dell’intera comunità sportiva e cittadina, del volere di tanti tifosi e cittadini viterbesi: il rifacimento della storica tribuna Pratogiardino e, contestualmente, di dedicarla a Stefano Camilli. Crediamo, con questa richiesta, di rappresentare la volontà della stragrande maggioranza dei tifosi della Viterbese, della stessa società di via della Palazzina, e dei tanti amici e sportivi che hanno conosciuto Stefano. Era notorio il desiderio dello stesso Stefano Camilli di impegnarsi per rifare la tribuna Pratogiardino e, alla luce dei fatti tragici successi, per noi sarebbe doveroso agire per intitolarla alla memoria di Stefano. Certi di un Suo interessamento porgiamo i più sentiti saluti. Maurizio Fiorani (Editore e resp. Sport NewTuscia.it) e Gaetano Alaimo (Direttore resp. NewTuscia.it)”.

Si può aderire all’appello scrivendo “Aderisco all’appello” sulla pagina di NewTuscia,it (https://www.facebook.com/newtusciagiornaleonlineviterbo/) sotto il link del presente articolo.

L’appelo sarà sottoscrivibile fino al prossimo 30 giugno 2020 e, successivamente, chiederemo un incontro al Sindaco di Viterbo Giovanni Arena d’intesa con un contatto diretto con il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano e rappresentanze della tifoseria organizzata della Viterbese calcio di cui daremo informazione su questa stessa pagina.

Grazie a tutti della collaborazione!