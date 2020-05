NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il Consiglio Comunale dei giovani “Giovane Aquesio” ha presentato ufficialmente l’evento “Pugnaloni Challenge”.

Si propone di condividere frammenti, foto ed aneddoti della vita vissuta negli anni passati. Nove i temi in altrettante giornate:



1) Il gruppo con cui fai il Pugnalone (Sabato 09 Maggio); 2) Il primo Pugnalone con cui hai collaborato (Domenica 10 Maggio); 3) Il Pugnalone rivale che ti è piaciuto di più (Lunedì 11 Maggio); 4) Un gruppo del passato che vorresti ancora in gara (Martedì 12 Maggio); 5) Il Pugnalone che pensavi di non finire mai (Mercoledì 13 Maggio); 6) Il Pugnalone non classificato che avresti voluto in classifica (Giovedì 14 Maggio); 7) Il momento che preferisci della Festa (Venerdì 15 Maggio); 8) La tua “musata” più grossa (Sabato 17 Maggio); 9) Il Pugnalone che ti ha dato la soddisfazione più grande (Domenica 17 Maggio). Obiettivo consentire agli aquesiani di condividere frammenti del proprio vissuto. Si dovrà salvare l’immagine e pubblicare una foto al giorno seguendo il programma sovracitato. Per tutti coloro in cerca di ispirazione e per chi fosse a corto di vecchie immagini possibilità di scaricare il PDF sulla collezione conservata dal Museo del Fiore (http://www.museodelfiore.it/?page_id=919). Lo stesso Consiglio insieme alla Pro Loco proporrà altri eventi per far vivere agli aquesiani, anche se in maniera virtuale, tanto la Festa dei Pugnaloni quando quellla della Madonna del Fiore.(si allega logo evento).