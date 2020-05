Lieve scossa di terremoto nella Tuscia. Epicentro a San Lorenzo Nuovo

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Uno sciame sismico ha interessato l’alta Tuscia dalle ore 18.45 di questo pomeriggio: le scosse sono state rilevate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La principale, di 2,5 gradi, è avvenuta nei pressi di San Lorenzo Nuovo alle ore 19.51, a una profondità di 5 chilometri.

Per il momento non si registrano danni a persone o cose. La Protezione Civile di Acquapendente, ricorda a tutti i cittadini che per eventuali segnalazioni, è possibile rivolgersi alla Sala Operativa della Protezione Civile regionale: 803 555.