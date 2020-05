A Calvi dell’Umbria non c’è più nessun caso di Coronavirus

NewTuscia – CALVI DELL’UMBRIA – Il sindaco di Calvi dell’ Umbria Guido Grillini annuncia una bella notizia con un video sulla sua pagina Facebook.

“A Calvi non abbiamo più nessun caso positivo di Coronavirus. Anche la nostra concittadina ha superato i due test che vengono eseguiti alla fine della sintomatologia clinica e tutti e due hanno dato esito negativo – annuncia il sindaco -. Ad oggi può tornare a fare una vita normale. Io mi voglio complimentare con questa nostra amica perché è stata molto brava ad auto isolarsi all’inizio della sua malattia e questo ha permesso di non contagiare gli affetti familiari e gli affetti personali. Infatti, tutti hanno eseguito i tamponi e tutti sono risultati negativi. E’ una bellissima notizia che ho voluto condividere con voi – rivolgendosi ai cittadini – così come ho condiviso con voi la notizia della prima positività. La nostra amica è guarita. A lei un grosso in bocca al lupo per la sua vita che verrà.”