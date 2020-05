Silvia Romano, Foad Aodi (Amsi); Felicità e congratulazioni a tutti, buona notizia e incoraggiante nella tragedia mondiale da Coronavirus

E’ un momento molto importante e siamo felici tutti per la liberazione di Silvia Romano che era impegnata a favore della popolazione africana e chi è in difficoltà, una buona notizia per la cooperazione internazionale e lo scambio socio Sanitario internazionale, un’ottima notizia in un momento molto difficile e triste per tutti per la tragedia da Coronavirus che ha colpito tutto il mondo senza distinzione e possiamo salvarci solo grazie alla ricerca e la cooperazione internazionale per tutelare la salute Globale. Cosi dichiara Foad Aodi Presidente Amsi e Umem e Membro del registro esperti Fnomceo