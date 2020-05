Nostra intervista televisiva all’on. Enrico Panunzi a 360 gradi: liquidità imprese, commissariamento superstrada Orte Civitavecchia, alta velocità e rievocazioni storiche

Stefano Stefanini

La trasmissione Fatti e Commenti torna in studio con intervista all’on. Enrico Panunzi: la regione Lazio con Pronto Cassa per gli imprenditori, il commissariamento dei lavori di ultimazione della superstrata Orte- Civitavecchia, l’alta velocità ferroviaria a Orte e le risorse per le attività culturali e le rievocazioni storiche.

L’intervista sarà visibile sugli schermi di Teleorte e sui siti di www.teleorte.it e www.newtuscia.it .

Chi scrive, con il collega GaetanoAlaimo, abbiamo voluto inaugurare il nuovo ciclo di trasmissioni in studio con un rappresentante della regione Lazio, l’on. Enrico Panunzi, vice presidente della commissione urbanistica, ambiente e rifiuti del Consiglio regionale del Lazio.

Puntualmente per telefono Enrico Panunzi (Partito Democratico) ha illustrato le misure regionali di ordine economico e organizzativo del dopo coronavirus, in particolare del “Pronto Cassa” in favore degli imprenditori, per cui sono arrivate in regione 420 domande di prestito di “pronta cassa” che sono state totalmente accolte, per complessivi 420 milioni di euro, oltre alle provvidenze erogate a imprese e cittadini per far fronte alla grave situazione economica determinata dall’emergenza coronavirus.

Le altre domande che abbiamo rivolto al consigliere regionale riguardano l’ipotesi di commissariamento dell’opera di ultimazione della superstrada Orte-Viterbo- Civitavecchia, per cui Panunzi ha fatto presente l’impegno della regione per soluzioni risolutive dell’anno a questione, con valutazioni che dovranno tener presente il ricorso al TAR delle associazioni ambientaliste contrarie al tracciato individuato, all’attività operativa di Anas in merito alla progettazione e cantierizzazione dell’ultimo tratto dell’infrastruttura che collegherà i Due Mari.

In merito alla proposta di fermata dell’Alta Velocità ferroviaria ad Orte, Panunzi non ritiene che possa essere negativamente influenzata da quella accordata alla provincia di Frosinone, occorre però che le istituzioni locali e forze politiche di Viterbo, Terni e Rieti si impegnino con le ferrovie per raggiungere l’obiettivo, non trascurando le giuste esigenze del traffico pendolare.

Panunzi ha risposto anche alle nostre sollecitazioni sui finanziamenti e bandi regionali destinati ai beni ed alle attività culturali, in particolare per gli spettacoli dal vivo e le rievocazioni storiche, per cui ci ha confermato che si terrà ad Orte appena possibile un convegno specifico sul settore strategico della cultura e del turismo del territorio.

Abbiamo poi chiesto all’on. Panunzi una sua valutazione sul nuovo assetto di “collaborazione istituzionale “ che ha portato il presidente della provincia di Viterbo Pietro Nocchi (centro sinistra) alla creazione di un esecutivo provinciale istituzionale, con la presenza di esponenti di centro destra .

Nelle prossime settimane intervisteremo esponenti delle varie forze economiche e politiche, di Fratellid’Italia, della Lega, di Forza Italia, dei Cinquestelle, di Sinistra Italiana e di esponenti di ” Per i beni comuni” , per un panorama completo del quadro politico della provincia, in questa fase della ripresa dall’emergenza sanitaria.