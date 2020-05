Giovanni Arena, l’ultimo saluto a Ostelvio Celestini

NewTuscia – VITERBO – La nostra città ha dato l’ultimo saluto a Ostelvio Celestini. Un viterbese che ha arricchito il sapere di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Depositario di una grande pagina di storia della nostra città. Un poeta e un uomo di grande cultura. Un artista. Nel creare. Nel realizzare. Nel narrare. Nel raccontare la sua Viterbo, attraverso la poesia dialettale o semplicemente a parole. Un uomo di altri tempi, un gentiluomo. Con le sue idee che ha sempre coerentemente difeso.

Viterbo ha salutato Ostelvio. Purtroppo non lo ha potuto fare fisicamente perché le disposizioni di questo momento non lo consentono. Ma ieri, mentre don Luca ha celebrato il suo funerale, i viterbesi, ognuno a proprio modo, hanno dedicato un pensiero a Ostelvio. In tempi normali sarebbe stata stracolma la chiesa della Sacra Famiglia. Unita in un abbraccio attorno alla moglie Lina, ai figli Luigi e Paola e a tutti gli altri suoi affetti. Ostelvio resterà nella memoria di tutti i viterbesi, delle vecchie e delle nuove generazioni, degli abitanti della sua Pianoscarano, degli amici della Tuscia Dialettale e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di poterlo conoscere.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo