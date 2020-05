Viterbo, sequestrate 13 mila mascherine non a norma

NewTuscia – VITERBO – 13 mila mascherine non a norma sono state sequestrate in un’operazione congiunta di Nas e Agenzia delle Dogane. Le mascherine, catalogate con marcatura Ce non conforme, recavano informazioni fuorvianti per il consumatore, ed erano detenute presso un deposito all’ingrosso di prodotti farmaceutici.

Il rappresentante della società è stato segnalato all’autorità amministrativa e gli sono state imputate violazioni amministrative di 22 mila euro.