Sassoli invita Casarini a Bruxelles, Procaccini (FDI): “Parlamento europeo trasformato in centro sociale occupato”    

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Luca Casarini ospite d’onore del Parlamento Europeo in occasione della celebrazione per il 70esimo anniversario della dichiarazione Schuman. Pensavamo che l’audizione di Carola Rackete in Commissione LIBE fosse il punto di arrivo della trasformazione del Parlamento Europeo in un centro sociale occupato. Ci sbagliavamo, era solo l’inizio”.

È quanto afferma il parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, in merito all’iniziativa in programma domani mattina a Bruxelles.

“Con l’invito del Presidente Sassoli nei confronti del leader no global Casarini, protagonista assoluto delle manifestazioni più violente degli ultimi anni, viene ufficialmente legittimata la violenza politica contro i cittadini e le loro attività economiche, contro le forze dell’ordine, contro i governi democraticamente eletti. Dall’inaugurazione della osteria “allo sbirro morto” alla celebrazione della Dichiarazione Schuman, il pluripregiudicato Luca Casarini assurge ai massimi onori dell’Istituzione europea, grazie agli amici della sinistra cosiddetta “democratica”. Insieme con lui ci saranno altri esponenti di ong apertamente a favore dell’immigrazione illegale, e collettivi inneggianti al marxismo. Proprio una bella cerimonia istituzionale quella organizzata dal presidente Sassoli. Cosa c’entri con la Dichiarazione Schuman, lo scopriremo domani”.