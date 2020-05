Narni, open day on line per corso laurea Scienze investigazione e sicurezza

NewTuscia – NARNI – Diventa on line anche l’open day del corso di laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza di Narni. Lo annunciano Università e Comune rendendo noto che il primo appuntamento sarà per giovedì prossimo 14 maggio dalle 18.00 alle 19.30. Le iscrizioni all’open day sono aperte e possibili su https://www.unipg.it/orientamento/orientamento-virtuale/open-day-virtuali. Il corso è presente anche sulla pagina web universitaria “Click Orienta” dove è possibile visualizzare una video-presentazione del corso su https://www.clickorientaunipg.it/area-umanistica/dipartimento-di-filosofia-scienze-sociali-umane-formazione/.

C’è infine anche la brochure in formato pdf, scaricabile qui https://www.unipg.it/didattica/offerta-formativa/offerta-formativa-2019-20?idcorso=284&annoregolamento=2019. “L’epidemia da covid-19 ci impone nuove modalità di approccio e relazione con gli studenti ma non inficia affatto la funzionalità del corso universitario – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Narni, Lorenzo Lucarelli, il quale sottolinea che “Scienze per l’investigazione e la sicurezza rimane un pilastro della formazione universitaria in Umbria e un attrattore eccezionale per Narni sia dal punto di vista scientifico che didattico e culturale. Dobbiamo rimodulare l’operatività utilizzando tutte le opportunità che offre la rete e che, se ben interpretate, diventeranno una risorsa fondamentale anche per il futuro”.