Lago di Bracciano, chiesto il rinvio a giudizio per Bossola

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – E’ stato richiesto il rinvio a giudizio per disastro ambientale aggravato dalla Procura di Civitavecchia, per il presidente di Talete Andrea Bossola, nell’ambito dell’indagine sull’abbassamento del livello delle acque del lago di Bracciano, durante l’estate del 2017.

In quanto ex membro del consiglio di amministrazione di Acea, infatti, Bossola, è stato chiamato in causa dai pm, in concorso con Paolo Tolmino Saccani (ex prsidente di Acea Ato 2 spa) e con Emanuela Cartoni, Annaclaudia Bonifazi, Giuseppe Baisi, Stefania Stera, Carmelo Intrisano e Marco Rapo, gli altri membri del consiglio di amministrazione. Secondo l’accausa della Procura, gli imputati devono rispondere di prelievi idrici realizzati in violazione di quanto previsto dalla concessione n. 1170 del 19.06.1990.