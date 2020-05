Confartigianato: bando per insediamenti produttivi a Vallerano, la soddisfazione del presidente Del Moro

NewTuscia – VALLERANO – “Il bando del Comune di Vallerano per l’assegnazione dei lotti della nuova zona artigianale è una grande opportunità per le aziende del comprensorio dei Cimini e di tutto il nostro territorio”. Questo il commento di Michael Del Moro, presidente di Confartigianato Imprese di Viterbo, che guarda con favore all’iniziativa del comune cimino, che ha messo a bando gli ultimi 12 lotti del nuovo piano insediamenti produttivi in località Sant’Antonio, per i quali le domande possono essere presentate entro il 15 giugno.

“Possono presentare l’istanza per l’acquisizione delle aree tutte le imprese, costituite in forma singola o associata, i consorzi di imprese e le società consortili, anche in forma cooperativa, gli enti pubblici e le aziende a partecipazione statale, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento approvato dal consiglio comunale, che intendano realizzare impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico – spiega Del Moro citando il bando -. Esprimiamo soddisfazione e ci complimentiamo con il Comune di Vallerano del sindaco Gregori per questo importante momento della vita amministrativa”.

Il bando è consultabile sul sito istituzionale www.comune.vallerano.vt.it.