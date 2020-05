Babygella, labradorina 3 anni, è vivace, solare e cerca una famiglia

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Riproponiamo la campagna “ADOTTANDO UN CANE IN STALLO NE SALVI DUE!”, perché il posto che si libererà servirà ad ospitare un’altra urgenza!!!

BABYGELLA è una labradorina che abbiamo accolto e che stiamo curando per una brutta dermatite che le ha causato la perdita di pelo in grandi aree del corpo. Ha circa 3 anni, è una taglia media, pesa un pò più di 20 kg ma non è molto alta ed è sterilizzata. Da quando è con noi ed ha cominciato la terapia il pelo sta ricrescendo sano e forte ed in breve Babygella tornerà ad essere una splendida cagnolina. Come tutti i labrador ha un bel carattere socievole e vivace. Adora le persone e non ha alcun problema con i suoi simili di entrambi i sessi. E’ possibile fare una prova con i gatti se necessario. Sa andare al guinzaglio ed è una gran giocherellona. Per Babygella cerchiamo una famiglia giovane dinamica come lei!

Babygella è a Roma e si affida, chippata e vaccinata al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: scrivete ad ambraegiulia@gmail.com

oppure scrivete un messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00, al numero 3713220267

Compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, RISPONDEREMO A TUTTI APPENA POSSIBILE.