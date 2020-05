Pratogiardino chiuso e marciapiedi disconnessi

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Alla cortese attenzione signor Sindaco di Viterbo.

Apprendo con disappunto che il parco di Prato Giardino, di cui ho ampia panoramica dal terrazzo del mio appartamento, verrà “forse“

riaperto il 18 maggio prossimo a causa “mancanza di sorveglianza e erba alta” (Corriere di Viterbo del 4/5/2020). Chiedo come mai non si sia provveduto per tempo.

Evidentemente non sempre l’organizzazione è un punto forte di alcune amministrazioni, neanche in cittadine di modeste dimensioni come

questa. Pazienza. Vorrà dire che noi ultra sessantenni eserciteremo la necessaria blanda attività fisica della passeggiata camminando lungo i

marciapiedi e per le strade.

A tale proposito, invio una serie di foto che testimoniano le disastrose condizioni di molte strade della città: marciapiedi sconnessi e pieni di buche, invasi da erbacce rigogliose (altro che Prato Giardino!).

Pensa che si possa destinare quale euro delle tasse comunali che paghiamo alla sistemazione di queste sconcezze?”

Luciana Rinaldi

(erogatrice di IRPEF e tasse comunali)