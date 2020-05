Ischia di Castro, Emergenza Coronavirus: il Sindaco Serra ringrazia la popolazione

Cari concittadini,

è appena terminata la prima fase dell’emergenza Coronavirus, e ci siamo apprestati ad iniziare la gestione della seconda fase sotto certi aspetti ancora molto delicata.

Mi sento in dovere di fare un bilancio di questi due mesi così difficili per tutta la nostra comunità come per tutta l’Italia.

Abbiamo constatato di essere tra i 17 Comuni su 60 della Provincia di Viterbo a non avere avuto casi di contagio al Coronavirus e, se da una parte ci dobbiamo ritenere fortunati, dall’altra abbiamo la prova che nel nostro Comune i cittadini hanno avuto comportamenti responsabili e consoni ai dispositivi legislativi emanati dalle autorità competenti, così come tutti coloro che rivestendo ruoli importanti nella nostra Comunità hanno fatto il loro dovere con serietà e costanza.

Voglio ringraziare:

i miei diretti collaboratori, i dipendenti comunali a partire dal personale interno, che ha continuato a fornire tutti i servizi amministrativi garantendo l’apertura costante degli uffici, l’assistenza, l’informazione e la distribuzione dei D.P.I. e della modulistica necessaria per gli spostamenti oltre alla gestione delle pratiche per la distribuzione dei buoni spesa, i dipendenti esterni che hanno garantito il mantenimento di tutti i servizi, a partire dalla pulizia del paese, la raccolta dei rifiuti, l’apertura dell’isola ecologica, la manutenzione delle strade della rete elettrica e di quella idraulica oltre ad effettuare per ben 3 volte la disinfezione del centro urbano in collaborazione con l’associazione di volontari della Protezione Civile C.B. Ischia di Castro che ringrazio come sempre per l’impegno e l’efficacia con la quale portano a termine ogni loro attività per questa comunità;

il Dr. Aldo Brunelli, il Dr. Massimo Cicinelli, la Dr.ssa Margherita Benedetti e l’infermiera Martina Fersini i quali si sono profusi costantemente e senza risparmiarsi nell’assistenza sanitaria di tutta la comunità, continuando a garantire dove previsto tutti i servizi domiciliari;

il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e il Comandante della nostra Stazione Carabinieri Luogo Tenente Vittorio Colonna e i suoi militari che in questo periodo si sono prodigati nell’azione di informazione, prevenzione e ove necessario di repressione per il rispetto delle nuove norme sul contenimento del contagio da Coronavirus, senza mai cessare di dedicarsi anche a tutte le altre numerose competenze alle quali sono chiamati da sempre;

quelle persone che pur rimanendo anonime hanno compiuto e stanno compiendo gesti di generosità nei confronti della comunità, come la sanificazione periodica degli uffici comunali, dell’ambulatorio, della Caserma dei Carabinieri oltre che dei mezzi di servizio degli stessi;

i volontari della nostra Croce Rossa che mettendosi a disposizione ci hanno consentito di effettuare per ben 4 volte la raccolta, la preparazione e la distribuzione dei generi alimentari alle famiglie più bisognose.

A tale proposito, voglio ringraziare l’Associazione Bandistica S. Ermete per l’ingente quantitativo di alimenti donati per la popolazione, la squadra di caccia al Cinghiale “Arsa” per la donazione di n. 500 mascherine chirurgiche, il personale responsabile del recinto comunale addestramento cani da lepre per il contributo utilizzato per l’acquisto di alimenti;

le attività commerciali che hanno effettuato la raccolta dei beni di prima necessità donati dalla popolazione, e che sono andati incontro alle difficoltà per gli spostamenti organizzandosi per la consegna a domicilio;

i nostri farmacisti per la qualità del servizio dato alla comunità e per la loro disponibilità nell’agevolare e organizzare la gestione delle ricette in maniera telematica oltre che alla consegna domiciliare dei medicinali e alla raccolta di beni per le famiglie in difficoltà;

i seguenti Supermercati: Coop di Canino e Acquapendente, CONAD di Marta e Montefiascone, Supermercato Tre Archi di Bolsena, Supermercato Tigre di Montefiascone, Supermercato Simply di Ischia di Castro, ArtigianCarni di Canino, Oleificio Mezzabarba di Farnese, Formasal di Viterbo e Caseificio F.lli Pira per gli alimenti donati

E per ultimi ma non ultimi voglio ringraziare tutti voi cittadini che dimostrate ogni volta il necessario attaccamento e una infinità generosità per la Comunità a cui apparteniamo.

Vi invito a proseguire con lo stesso senso di responsabilità dimostrato fino ad ora poiché l’Emergenza non è ancora terminata e solo con l’impegno di tutti potremo uscirne presto.

Il sottoscritto, l’Ufficio di Polizia Locale e tutti gli Uffici Comunali sono e rimangono a disposizione di tutta la popolazione per qualsiasi informazione e necessità.

Il Sindaco

Dr. Salvatore Serra