Asd Brasile sport club, una realtà di sport e integrazione a Roma. Parla Maria Pereira

Gaetano Alaimo Oggi parliamo di un’importante realtà sportiva e della solidarietà che è attiva nella capitale: la Asd Brasile Sport club. Maria Pereira, lei è la presidente dell’ Asd Brasile sport club a Roma: com’è nato il vostro progetto?



“Ho sempre amato il calcio, ho giocato in Brasile fino all’eta di 23 anni, ho smesso quando ho scoperto di essere incinta. Poi sono stata sempre in mezzo al calcio, mio fratello giocava, il padre di mio figlio giocava e anche mio figlio ha imparato qui a Roma. Poi sono diventata procuratrice sportiva Figc, sono entrata anche al calcio mercato perché ho negozianto un giocatore della squadra del Santos (Brasile). Ho portato dei ragazzi brasiliani per fare provini qui in Italia, il mio sogno é stato sempre di poter fare interscambio tra giocatori italiani e brasiliani: amo il calcio e, alla fine, ho messo in pratica il progetto d’inaugurare una Scuola calcio in Italia con il nome del Brasile”.

Il 29 febbraio c’è stata l’apertura della scuola calcio per i ragazzi speciali con sindrome di Down e per la squadra femminile: ci racconti com’é andata e dove si trova?



“Sì, è stato un bellissimo evento. Abbiamo potuto organizzare una bella partita di calcio con i ragazzi affetti da sindrome di Down insieme a 3 personaggi pubblici: Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello e nostro testimonial, Emanuele Mauti, giocatore di pallanuoto della squadra di Latina e Alberto Calabrese, tronista di Uomini e Donne e anche lui protagonista al Grande Fratello. Hanno partecipato anche i ragazzi della Scuola calcio polisportiva Ostiense con Maurizio Esposito, consigliere del I municipio Centro storico di Roma. L’evento è stato patrocinato da Roma Capitale”.

Quali sono stati i danni che ha procurato il Coronavirus alla scuola? E che progetto avete previsto per il futuro?

“Abbiamo inaugurato il progetto e, dopo una settimana, è successo che hanno chiuso tutto per colpa del Coronavirus, tutto fermo, tutti i progetti sono stati sospesi. Dovevamo essere ad Amsterdam per partecipare al torneo “Amsterdam no limits 2020” per i ragazzi con sindrome di Down, evento organizzato dalla mia vicepresidente Marcia Sedoc, in cui dovevano venire 100 atleti da Barcellona, Brasile, Italia, Francia. Attendevamo anche atleti della polisportiva Olimpia Onlus, terza classificata al torneo “Brasile no limits 2019”.