Il Ministero delle Politiche Agricole premia il Comune di Acquapendente e la Riserva di Monte Rufeno per la catalogazione degli alberi monumentali

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il Mipaaf (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) premia il lavoro svolto da Comune di Acquapendente e Riserva Naturale Monte Rufeno nell’ambito della catalogazione alberi monumentali.

Dei 19 della Provincia di Viterbo resi pubblici nella giornata mondiale della terra tramite elenco completo in formato shapefile ben 14 (73.6% del totale) fanno riferimento al centro alto viterbese: castagno (Località Spina – Cassia – La Canala); due specie cerro sughera (Località Campo Moro); cerro (Località Monte Petrocco – Strada Torretta); cerro sughera (Località Spina-Cassia-La Sbarra); magnolia (Località Via del Rivo); roverella (Località Giardino Strada Museo del Fiore); castagno (Località Campo Lebe); tiglio nostrale (Località Campo Lebe), cerro (Località Poggio Pinzo); roverella (Località Podere Gallicella); cerro (Podere Casanova); cerro (Località Madonnina).

Vero proprio fiore all’occhiello il cerro della Podere Casina, immortalato qui in fotografia durante la cerimonia ufficiale di catalogazione organizzata dai Guardaparco della Riserva Naturale Monte Rufeno Dottor Matteo Faggi e Roberto Mancini.

“Con questo progetto”, ha sottolineato per l’occasione il Ministro Teresa Bellanova, “rendiamo omaggio al nostro straordinario patrimonio ambientali, culturale e ai patriarchi verdi. Il file contenente gli stessi importabile nei più comuni GIS (Geographic Information System), consente il file consente di visualizzare la distribuzione sul territorio italiano degli oltre 3200 alberi censiti nell’Elenco degli alberi monumentali d’Italia, creato e costantemente aggiornato dalla Direzione generale foreste del Ministero grazie alla collaborazione di Regioni, Province autonome e Comuni italiani.

Oltre alla precisa localizzazione, il file permette l’interrogazione delle informazioni associate ad ogni albero monumentale e pubblicate nell’ Elenco. Il file viene inviato su richiesta attraverso la compilazione digitale di un modulo nel sito del Mipaaf:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260

Lo stesso modulo può essere utilizzato per la richiesta della base dati nazionale in formato excel e del modulo didattico sugli Alberi monumentali d’Italia. “In un periodo di difficoltà come quello che stiamo attraversando” afferma la Ministra Bellanova “non smettiamo di occuparci degli alberi e dei boschi, anche attraverso i patriarchi verdi che rendono straordinario il nostro patrimonio ambientale e culturale e che attendono la nostra visita, insieme al territorio rurale che li ospita, non appena potremo tornare a percorrere i sentieri e le strade della nostra Italia meravigliosa”.