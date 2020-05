“I love cellulite”, un libro per eliminare i veri inestetismi: di chi giudica e delle paure delle donne

NewTuscia – VENEZIA – “Leggerezza, non di culo, non di cosce ma d’animo. Per eliminare i fastidiosi inestetismi dalla nostra testa e forse dagli occhi di chi ci giudica.” Martina Semenzato.

Con un testo ironico e sensibile ai problemi concreti delle donne, l’autrice al suo esordio vuole aiutare le lettrici a sentirsi bene con sé stesse ed accettare, o anche esaltare ed affezionarsi a quei difetti con cui tanto lottano, in un libro edito da Guida Editori e Peruzzo Editoriale.

“L’idea di questo libro nasce 8 anni fa, ma la mia battaglia contro la cellulite, meglio detta la malefica, inizia molto prima, da quando ho 14 anni! A poco a poco la lotta si è trasformata in una passione! A forza di averla sempre con me, mi sono affezionata. Un rapporto complesso, di amore e odio. Una storia complicata”, dice ancora l’autrice.

Con le fantasiose illustrazioni che ritraggono l’autrice, I Love Cellulite rielabora in chiave ironica tematiche non certo leggere, come il condizionamento culturale della donna e i limiti estetici imposti dalla società.

Perfetto regalo per amiche, sorelle, fidanzate, amanti, mamme, mogli e suocere…il libro é disponibile online sul sito www.ilovecellulite.it.

Nel 2019 è nata I Love Me con l’obiettivo di costruire, passo dopo passo, un progetto di aiuto alle donne di qualsiasi età che hanno bisogno di un contributo concreto per realizzare i propri sogni. Iniziative che travalicano il progetto editoriale I Love Cellulite, ponendo il focus su microprogetti di lavoro e di vita al femminile.

I LOVE CELLULITE: IL PROGETTO

I progetti ad oggi:

12/02/2020 – Sponsorizzazione Stage di danza presso Scuola Diaghilev Maestro Alexandre Stepkine primo ballerino Kirov Ballet di San Pietroburgo, solista nella compagnia di Bejart Ballet – Allieva S.M.

08-18 Aprile 2020 (spostato a data da destinarsi) – Sponsorizzazione Finali Concorso YAGP New York Scuola di Danza Diaghilev Venezia

Instagram: @i_love_cellulite

Facebook: @ILoveCellulite

#ilovecellulite

Chi è Martina Semenzato?

Martina Semenzato nasce a Spinea (Venezia) nel 1973; nel 2000 ottiene la laurea con lode in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Padova. Durante questo periodo ha modo di collaborare con varie redazioni giornalistiche. Oggi ricopre diversi ruoli tra cui Presidente della Scuola del Vetro Abate Zanetti, Consigliere Salviati srl, Consigliere della Scuola Grande della Misericordia e Consigliere della Sezione del Vetro Confindustria.

Credits foto:

FOTO 1-2-3: ©Andrea Merola/Rosebud2

FOTO 4: Presentazione presso lo Spazio Lunardelli a Venezia con la giornalista rai Fiammetta Benetton ©Federica Donadi

FOTO 5: alla presentazione presso la Libreria Ubik di Mestre ©Federica Donadi

FOTO 6: il libro I Love Cellulite e i “culobiscotti” ©Federica Donadi

FOTO 7: le tazze I Love Cellulite ©Federica Donadi

FOTO 8: i “culo adesivi” ©Federica Donadi