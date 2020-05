Covid-19, Amelia, ingressi contingentati e visite massimo 30 minuti in cimiteri comunali

NewTuscia – AMELIA – Il Comune di Amelia ha fissato le modalità per la riapertura dei cimiteri. Nel centro storico gli ingressi sono consentiti dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle20. Nelle frazioni invece solo dalle 8 alle 12. Secondo quanto stabilito dal Comune l’accesso è contingentato con un numero massimo di persone a seconda della struttura. Al cimitero di Amelia al massimo 60 persone, a quello di Fornole 30, a quello di Porchiano 20 e a quello di Collicello Montecampano, Macchie, Foce e Sambucetole 15.

Solo al cimitero di Amelia si ricorre agli ingressi in ordine alfabetico per diradare il numero di visitatori in contemporanea: Dalla A alla M nei giorni dispari, dalla N alla Z nei giorni pari. L’accesso ai cimiteri è comunque consentito ad una sola persona per nucleo familiare, salvo necessità di accompagnamento per persona non autosufficiente.

La permanenza massima all’interno è di 30 minuti. Vige l’obbligo di distanziamento di un metro e di utilizzo di mascherina e guanti o, in mancanza di questi ultimi, di sanificazione delle mani con appositi gel posti all’ingresso. I funerali infine possono essere celebrati solo al di fuori degli orari di apertura al pubblico.