Comune di Acquapendente e Pro Loco celebrano i Pugnaloni con i vessilli dalle finestre di Palazzo Comunale

Seppur Festa non ci sarà, Comune di Acquapendente e Pro Loco alla pari del nostro quotidiano vogliono celebrare a loro modo i Pugnaloni. Facendo sventolare a partire da Martedì 5 Maggio i vessilli dei Gruppi dei Pugnaloni dalle finestre di Palazzo Comunale. Il tutto incastonato tra i drappi posizionati dalla Parrocchia del Santo Sepolcro per celebrare a loro modo la Madonna del Fiore.

Questo il caleidoscopio dei colori dei quindici gruppi che regala emozioni cromatiche dalle finestre del Palazzo Comune (in maggior parte frontali alla Piazza in minima parte laterali) immortalate in questa fotografia : bianco – arancio (Gruppo Acquaviva anno di nascita 1987), giallo – viola (Gruppo Barbarossa anno di nascita 1993), rosso – blu (Gruppo Corniolo anno di nascita 1972), rosso-grigio (Gruppo Corte Vecchia anno di nascita 1998), verde-nero (Gruppo Costa San Pietro anno di nascita 1998), giallo-nero (Gruppo Porta della Ripa anno di nascita 1963), rosso-verde (Gruppo Porta Romana anno di nascita 1975), viola-nero (Gruppo Rugarella anno di nascita 1990), bianco – nero (Gruppo Sant’Anna anno di nascita 1994), bianco-rosso-granata (Gruppo Santo Sepolcto anno di nascita 1972), bianco-rosso (Gruppo Torre Julia del Jacopo anno di nascita 1985), bianco-blu (Gruppo Torre San Marco anno di nascita 1966), giallo-verde (Gruppo Via del Carmine anno di nascita 1986), bianco-blu-giallo (Via del Fiore anno di nascita 1993) ed, infine blu-nero (Gruppo Via Francigena anno di nascita 1998).