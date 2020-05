Di Sorte (FI): “Rita Chiatti valore aggiunto, buon lavoro a lei”

NewTuscia – VITERBO – Avere Rita in squadra è senza dubbio una notizia ottima. Da tempo combattiamo insieme battaglie su molte tematiche legate all’ambiente.

Rita è una bravissima amministratrice, molto apprezzata dai cittadini ed è una donna molto tenace.

Sarà una grande risorsa per il nostro movimento politico.

Rita Chiatti va ad infoltire una schiera di amministratori locali già molto valida.

Forza Italia è una forza di governo e lo dimostra con la sua classe dirigente preparata e competente.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i sindaci azzurri che stanno amministrando in maniera eccellente i rispettivi comuni in questa emergenza. Viterbo in primis dove, al di là delle polemiche poco opportune degli sciacalli di professione, il sindaco di Forza Italia Giovanni Arena si sta dimostrando un primo cittadino esemplare.

Ne siamo tutti molto orgogliosi.

Andrea Di Sorte

responsabile Enti Locali