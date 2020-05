Roma, Palozzi (Cambiamo): “Contraddizione Raggi su ripristino strisce blu”

NewTuscia – ROMA – “Ormai non esistono più parole per definire l’inconsistenza amministrativa della sindaca Raggi. Oggi, in occasione della partenza ufficiale della cosiddetta Fase 2, è andata in scena l’ennesima contraddizione della sgangherata giunta grillina che ha deciso di ripristinare le fasce blu per i parcheggi a pagamento, a Roma.

Un bel “regalo” per i tantissimi romani rientrati a lavoro, ma soprattutto il modo “giusto” per facilitare la ripartenza e prevenire gli assembramenti sui mezzi del trasporto pubblico capitolino… Invece di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, la sindaca piuttosto farebbe bene ad allungare la gratuità delle strisce blu. Sarebbe un atto importante in questo momento di grande difficoltà economica per le famiglie”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.