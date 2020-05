Forza Italia: “Rita Chiatti entra nel nostro movimento politico. Sarà la responsabile delle politiche ambientali di Forza Italia”

NewTuscia – VITERBO – “È con grande piacere che annuncio la nomina di Rita Chiatti, assessore al Comune di Montefiascone, a capo del dipartimento ambiente di Forza Italia del coordinamento provinciale – spiega Alessandro Romoli -. Stiamo iniziando un percorso per strutturare il nostro movimento politico sul territorio nel migliore dei modi. Serietà, impegno ed esperienza. Questi sono i criteri per organizzare Forza Italia sul territorio e su questo stiamo lavorando”.

A parlare della nomina è anche il Senatore Francesco Battistoni, che dà il benvenuto nel partito azzurro a Rita Chiatti, “Rita è un’ottima amministratrice, il suo impegno per Montefiascone e per il lago di Bolsena è evidente e sotto gli occhi di tutti. La sua nomina è la conclusione di un percorso di dialogo avviato già da tempo. Ricordo che è stata candidata alle recenti elezioni politiche come supplente di Forza Italia Ora può iniziare finalmente a lavorare con noi”.

Entusiasta la stessa Rita Chiatti, che commenta così il nuovo incarico “Sono stata sempre una donna impegnata nel campo del centrodestra. Forza Italia è una scelta di coraggio e di cuore. Le tematiche ambientali sono nel mio DNA, sarà mia cura iniziare un percorso di dialogo e di ascolto con cittadini, amministratori e associazioni per salvaguardare il nostro territorio. Forza Italia è stata sempre sensibile alle tematiche dell’ambiente, da quando proprio Francesco Battistoni era assessore provinciale.

Ambiente e turismo devono andare a braccetto; come prima cosa lavorerò per creare un tavolo di lavoro intercomunale sui percorsi naturalistici che rispettino ed esaltino le bellezze del nostro territorio”.

Coordinamento provinciale di Forza Italia