Dibaf e Porta Futuro Lazio organizzano seminari on line

NewTuscia – VITERBO – Per sopperire in parte alle difficoltà dovute allo stato di emergenza COVID-19, il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, nell’ambito di un accordo di Ateneo con Porta Futuro Lazio, offre a tutti gli interessati la possibilità di partecipare a webinar e seminari on-line con argomenti e approfondimenti che spaziano su diverse materie. La partecipazione agli incontri on-line consente di accrescere il proprio livello culturale e potenziare la possibilità di accesso al mondo del lavoro. A questo scopo, inoltre, gli studenti, i laureandi e i neo-laureati hanno l’opportunità di partecipare ad alcuni incontri virtuali con le dottoresse Lisa Giovannitti e Silvia Ramirez, su tematiche mirate ad incrementare il bagaglio individuale di “soft skills”.

Gli incontri non sono diretti in maniera specifica agli studenti, ma sono parte di un percorso di formazione per i giovani e per il loro ingresso nel mondo del lavoro come previsto nell’accordo con Porta Futuro Lazio. L’elenco degli appuntamenti è disponibile al seguente link, dove sono riportati anche i collegamenti alle pagine di iscrizione:

https://drive.google.com/open?id=1pDDadU1TsXaKqhoI86hX5NlU9zJVs4an

Sui canali YouTube del Dipartimento sono inoltre disponibili le registrazioni di alcuni webinar già tenuti nei giorni scorsi.