Alessia Tasso: risposta a quanto apparso sulla stampa sulla gestione discarica di Colognola

NewTuscia – GUBBIO – Considero irresponsabile procurare allarmismi in merito a presunte attività fuori dalla norma in corso presso l’impianto di Colognola. Al pari di tutti gli impianti Regionali e Nazionali in materia di gestione dei rifiuti ed essendo, pertanto, un impianto strategico ed essenziale per la chiusura del ciclo, la discarica ha sempre continuato la sua attività.

Questo significa che anche tutto ciò che riguarda la gestione, il controllo, la regolarità delle attività lì svolte è sempre stato assicurato anche in questa emergenza coronavirus, grazie alla professionalità e all’impegno di tutte le persone che lavorano per il migliore funzionamento dell’impianto e che ringrazio.

Questa Amministrazione non ha nulla da farsi rimproverare in materia di gestione dei rifiuti, anzi eventualmente dovrebbe essere evidenziato che grazie al nostro costante impegno sul tema in 5 anni la raccolta differenziata è passata dal 44% al 63%, abbattendo di migliaia di tonnellate i rifiuti trattati e conferiti in discarica.

VICE SINDACO

Alessia Tasso