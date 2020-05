Riapre il cimitero di Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – Da domani 4 maggio verrà riaperto il Cimitero comunale. Come riporta il DPCM , potranno essere ammessi un numero massimo di 15 persone durante l’estremo saluto ai congiunti. Anche l’Ecocentro in località La Botte, verrà riaperto parzialmente, su appuntamento, per evitare assembramenti e file, saranno presenti soltanto gli operatori e le persone direttamente interessate al deposito di materiali in genere e degli ingombranti.

L’Amministrazione ha deciso di procrastinare di una settimana l’apertura dei parchi pubblici sulla base di alcune valutazioni: queste aree presentano ampi spazi verdi fruibili da più punti con plausibile difficoltà di assoluto e capillare controllo; aprire i parchi induce inevitabilmente le persone ad uscire con rischio assembramenti, magari anche involontari, pur se piacevoli per tutti, per i nostri ragazzi, i nostri bambini. Per precauzione, pertanto,abbiamo deciso di procrastinare ancora di un settimana l’ingresso, al fine di fortificare il trend positivo che si sta delineando, cercando di non disperdere, proprio in questo delicato momento, i sacrifici fatti a fronte di una ricaduta pericolosissima. Siamo consapevoli che questa decisione potrebbe essere fonte di critiche, ma di fronte a una tutela che implica uno spostamento di soli 7 giorni, abbiamo ritenuto prioritario proteggere ulteriormente la cittadinanza, ritardando ancora un po’ l’ingresso ai parchi pubblici.

Ci auguriamo che le misure di contenimento adottate fino ad oggi continuino a produrre benefici e a scongiurare nuove ricadute. Raccomandiamo la cittadinanza di continuare a rispettare le misure governative, regionali e comunali, solo così potremo sperare in una progressiva e definitiva vittoria contro il Covid-19.