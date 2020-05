“Nessuna rivolta al carcere di Rebibbia”

NewTuscia – ROMA- “In riferimento alla notizia apparsa circa una rivolta nel carcere di Rebibbia risulta essera stata smentita dalle autorità li presenti quali autorità del PRAP e della stessa Direzione.

Oggi invece il Ministro della Giustizia, Bonafede, accompagnato dal nuovo Vice Capo DAP, Tartaglia, e dal ministro degli affari regionali Boccia,oltre al presidente protezione civile , hanno fatto visita al carcere NC Rebibbia.

Si tratta della prima visita in un istituto penitenziario dopo l’incarico ed insediamento a Vice Capo DAP .

Per la Fns Cisl Lazio un gran segnale per il personale , che in questa situazione emergenziale , anche al fine di evitare il contagio al virus Covis-19, sta dimostrando grande senso di responsabilità al fine di applicare quanto previsto dalla Costituzione”.